Eski AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti

Cemal Öztürk, AK Parti’nin 26. ve 27. dönem Giresun milletvekili, Giresun’da bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Uzun zamandır sağlık sorunları bulunan Öztürk’ün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Cenaze

Öztürk’ün cenazesinin salı günü kılınacak öğle namazının ardından Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde toprağa verileceği bildirildi.

AK Parti Giresun’dan açıklama

Mete Bahadır Yılmaz, AK Parti Giresun İl Başkanı, vefat haberine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: '26. ve 27. dönem Giresun Milletvekilimiz, dava ve gönül adamı, kıymetli büyüğümüz Cemal Öztürk’ün Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu derin bir üzüntüyle paylaşıyorum'.

Meslek hayatı ve görevleri

Milletvekili olmadan önce Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Öztürk, ayrıca Çaykur’da Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği ile Fiskobirlik’te Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. AK Parti’den 26 ve 27. dönemde Giresun milletvekili seçilen Öztürk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Komisyonu’nda görev yaptı.

