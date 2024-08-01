Eski Bakan Abdüllatif Şener'in Oğlu Gözaltına Alındı: Anneannesini Öldürdüğü İddia Ediliyor

Bedirhan Şener'in Anneannesini Öldürdüğü İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin alarak öldürdüğüne dair bir açıklama yaptı.

Olayın Detayları

Açıklamada, Çankaya ilçesindeki ikametinde gerçekleşen olayla ilgili ihbar alındığı, Bedirhan Şener'in anneannesini silahla yaralamasının ardından sağlık ekiplerinin olay yerine yönlendirildiği belirtildi. Yaralı Leyla Çetiner, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

İlk İncelemeler ve Soruşturma Süreci

Başsavcılığa göre, olay yerinde gerekli incelemeler yapıldı ve maktulün kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili olarak Bedirhan Şener'in gözaltına alındığı ve olayda kullandığı silahın yanı sıra telefonuna da el konulduğu bildirildi.

Psikiyatrik Değerlendirme Süreci

Bunun yanı sıra, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan ruhsal durum muayenesinin ardından, Bedirhan Şener'in Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde 3 hafta süreyle gözlem altında tutulmasına karar verildi. Gözlem süresi sonunda, şüphelinin hukuki anlam ve sonuçları algılayıp algılayamadığına dair bir rapor düzenlenmesi talep edildi. Sonuç olarak, bu ciddiyetle sürdürülen soruşturma, derin bir psikiyatrik incelemeyi gerektiren olayın arka planını ortaya çıkarma amacı taşımaktadır.