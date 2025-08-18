Eski Bakan Hasan Akyol, Bartın'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Vefat eden 19. Dönem Bartın Milletvekili ve 50. Hükümet Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol, Bartın'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tören ve Uğurlama

Akyol'un cenazesi, önce TBMM'de yapılan ilk törenin ardından Bartın'a getirildi ve CHP İl Başkanlığı önünde helallik alındı.

İkindi vakti Kozcağız beldesi Bedil Köyü Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Akyol'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra; AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, CHP İl Başkanı İsmail Cem Akyol, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Akyol, aynı köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Zonguldak'ta 1943 yılında doğan Hasan Akyol, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Bir süre serbest avukatlık yapan Akyol, 1991'de DSP'den Bartın milletvekili seçildi ve daha sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevini yürüttü. Akyol evli ve iki çocuk babasıydı.

