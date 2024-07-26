Eski Bakan Salih Sümer İçin Meclis'te Veda Töreni

Eski Bakan Salih Sümer İçin Meclis Saygı Töreni

Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Salih Sümer için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören, Meclis Şeref Kapısı önünde gerçekleştirildi.

Katılan İsimler ve Törenin Detayları

Törene Salih Sümer'in ailesi ve yakınları katılırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile milletvekilleri ve diğer siyasi figürler katıldı. Katılımcılar, Sümer'in ailesine başsağlığı diledi ve taziyelerini ilettiler.

Saygı Duruşu ve Dua

Törende, öncelikle Salih Sümer'in özgeçmişi okundu. Ardından katılımcılar, saygı duruşunda bulunarak dua ettiler. Sümer'in naaşı, toprağa verilmek üzere Diyarbakır'a gönderildi.

Salih Sümer'in Hayatı ve Kariyeri

Salih Sümer, 1951 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde doğmuştur. Siyasi kariyerinde 18, 19, 20 ve 21'inci dönemlerde Diyarbakır milletvekilliği yapmış; ayrıca TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Sümer için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Sümer için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Sümer için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Sümer için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Sümer için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Sümer için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Sümer için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Sümer için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Sümer için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Sümer için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Sümer için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Sümer için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Sümer için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Sümer için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Sümer için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Sümer için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Sümer için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Sümer için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Sümer için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Sümer için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Sümer için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Sümer için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni düzenlendi.