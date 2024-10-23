Eski Beyaz Saray Müdürü Kelly'den Trump'a Sert Eleştiriler

Kelly'den Trump'a Faşizm Suçlaması
Eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. The New York Times'a verdiği demeçte, Trump'ın faşist olup olmadığı sorusuna yanıt verirken, faşizmin tanımının Trump'ı "doğru bir şekilde" tanımladığını savundu.
Trump'ın Yönetim Anlayışı
Kelly, Trump'ın iktidar sahibi olduğunda, bir "diktatör" gibi davranabileceğini ifade etti. Ayrıca, Trump'ın anayasa ve hukukun üstünlüğü kavramları hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığını belirtti.
Otoriter Eğilimler
Kelly, Trump'ın yönetimdeki tavrı ile ilgili, "Yasaları umursamadan insanlara emir vererek çalışmak isteyecektir," dedi. Eski başkanın otoriter bir yönetim tarzına olan yatkınlığını vurguladı.
Askerlere Yönelik Hakaretler
Kelly, Trump'ın aşırı sağcı eğilimleri ve diktatörlere duyduğu hayranlığı da eleştirerek, yaralanan Amerikalı askerleri "ezik" ve "enayi" olarak tanımladığını iddia etti.
Hitler Hakkındaki İfadeler
Kendisi, Trump'ın birçok kez Hitler hakkında olumlu yorumlarda bulunduğunu öne sürerek, "Trump 'Hitler iyi şeyler de yaptı.' dedi," ifadelerini kullandı. Kelly, Trump'ın bu konularda sıkça konuşmaya çalıştığını söyledi.
Amerikan Değerlerine Saygı Yok
Trump'ın Amerikan değerlerine olan bakış açısının eksik olduğunu vurgulayan Kelly, "O, Amerikan değerlerini tamamen reddeden tek başkan," dedi. Kelly, Trump'ın kişisel sadakat anlayışının her şeyden üstün olduğunu belirtti.
Sadakat ve Hükümet İlişkisi
Kelly, Trump'ın gözünden düşen bir hükümet görevlisinin "miadının dolmasına az kaldığını" ve çevresindeki yetkililerden her zaman sadakat beklediğini ifade etti.