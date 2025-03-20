Eski BOTAV Genel Sekreterine Cumhurbaşkanına Hakaret Suçundan Hapis Cezası

Muğla'da Hapis Cezası Kararı

Muğla'da, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılanan eski Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Genel Sekreteri Levent Arkan için mahkeme kararı açıklandı. Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada Arkan'a 1 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Duruşma Süreci

Tutuksuz yargılanan Levent Arkan ve avukatları duruşmaya katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan Arkan, daha önce sunduğu savunmalarını yineleyerek beraatini istedi.

Mahkeme Kararı

Mahkeme, Arkan’ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Yargılama sürecindeki tutumu ve pişmanlık göstermemesi nedeniyle herhangi bir indirim uygulanmadı.

Geçmişi ve Davanın Başlangıcı

Levent Arkan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Bodrum Belediye Başkanlığı döneminde danışmanlık yapmıştı. Geçen yıl, ilçedeki yerel bir internet sitesinde Arkan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydı yayımlanmış, bunun üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında dava açılmıştı.