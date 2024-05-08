Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Kocabatmaz hayatını kaybetti

Üzücü Haber: 21. Dönem DSP Denizli Milletvekili, eski Devlet Bakanı ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Kocabatmaz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.



Hayatı ve Kariyeri:

1946 yılında Denizli'de doğan Prof. Dr. Mehmet Kocabatmaz, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirdikten sonra Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalında Doktora yaptı. Akademik kariyeri boyunca Fırat Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakülteleri'nde çeşitli görevlerde bulundu. Dekan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü, Mesleki Eğitim Fakültesi Dekanlığı gibi önemli görevleri üstlendi.

Siyasi Kariyeri:

Prof. Dr. Mehmet Kocabatmaz, 21. Dönem'de DSP Denizli Milletvekili olarak TBMM'de görev aldı. Bülent Ecevit başkanlığındaki 57. Hükümette Devlet Bakanı olarak da önemli hizmetler verdi.

Vefatı ve Tören:

Prof. Dr. Mehmet Kocabatmaz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamnı kaybetti. 78 yaşındaydı. Cenazesinin yarın saat 11.00'de TBMM'nde yapılacak törenin ardından Cuma günü memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Prof. Dr. Mehmet Kocabatmaz'ın vefatı, akademi, siyaset ve eğitim camiasında büyük üzüntüye yol açtı.

