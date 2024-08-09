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Eski Hakim Hikmet Şen Bursa'da Yakalandı

Futbolda şike kumpası davası sanığı eski hakim Hikmet Şen, Bursa'da düzenlenen bir operasyonda yakalandı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:13
Eski Hakim Hikmet Şen Bursa'da Yakalandı

Eski Hakim Hikmet Şen, Bursa'da Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kumpaslarıyla anılan "futbolda şike kumpası davası" ve "Odatv davası" sanıklarından biri olan eski hakim Hikmet Şen, Bursa'da yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Şen, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından gerçekleştiren operasyon sonucu ele geçirildi.

Baskın Detayları

Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde bir eve yapılan baskında, silahlı terör örgütüne üye olmak ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlarla aranan Hikmet Şen'in yakalanması sağlandı. Elde edilen bilgilerin ardından harekete geçen güvenlik güçleri, başarılı bir operasyon gerçekleştirerek Şen'i gözaltına aldı.

Cezaevine Gönderilecek

Yakalamanın ardından emniyet müdürlüğüne götürülen eski hakim Hikmet Şen, burada gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek. Bu süreç, FETÖ ile bağlantılı davaların peş peşe devam ettiğinin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

FETÖ kumpaslarından "futbolda şike kumpası davası" ile "Odatv davası" sanıklarından olan ve...

FETÖ kumpaslarından "futbolda şike kumpası davası" ile "Odatv davası" sanıklarından olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hakim Hikmet Şen, Bursa'da yakalandı.

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