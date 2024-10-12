Eski İskoçya Başbakanı Alex Salmond'un Vefatı

Eski Başbakan Alex Salmond Hayatını Kaybetti

Eski İskoçya Başbakanı Alex Salmond, Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri şehrinde hayatını kaybetti. Kuzey Makedonya'nın resmi haber ajansı Medya Enformasyon Ajansı (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Salmond, eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov'un himayesinde düzenlenen İkinci Kültürel Diplomasi Forumu'na katılmak üzere ülkeye geldi.

Forum Sırasında Rahatsızlandı

Salmond, etkinlik sırasında bir rahatsızlık geçirdi ve forumun yapıldığı otelde yaşamını yitirdi. Eski başbakanın ölüm nedeni hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmış değil.

69 Yaşında Vefat Etti

2007 ila 2014 yılları arasında İskoçya'nın Başbakanlık görevini yürüten 69 yaşındaki Salmond'un vefatı, ülke genelinde derin bir üzüntü yarattı.

Taziye Mesajları

Ölüm haberi sonrasında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Salmond'un 30 yılı aşkın bir süredir İskoçya ve Birleşik Krallık siyasetine önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, geride anlamlı bir miras bıraktığını ifade etti.