Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Kardeşi 'Rüşvet' Soruşturmasında Gözaltına Alındı
Soruşturma kapsamında iki isim gözaltına alındı
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Şükrü Sözen, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Aynı soruşturma kapsamında kardeşi Fatih Sözen'in de Manavgat ilçesinde gözaltına alındığı öğrenildi.
Şükrü Sözen'in İstanbul'dan Manavgat'a getirileceği bildirildi.