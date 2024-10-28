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Eski Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu Anahtar Parti'yi Tanıttı

Yavuz Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin tanıtımında terör ve adalet vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 17:25
Eski Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu Anahtar Parti'yi Tanıttı

Eski Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu Anahtar Parti'yi Tanıttı

İYİ Parti'den istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, bugünkü Anahtar Parti'nin (A Parti) tanıtım etkinliğinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Terör ve Adalet Vurgusu

Ağıralioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü ile ilgili söylemlerini eleştirerek, "40 yıldır evlatlarımızın canını, milletimizin canını terörle katleden bu alçak cinayet şebekesinin değil başını, sevenlerini bile Meclise sokmayacağız." dedi.

Doğru Sorumluluğun Paylaşılması

Tanıtım toplantısında konuşan Ağıralioğlu, iktidarla mücadelelerinin hasımlık değil, sorumluluk üzerine şekillendiğini vurguladı. "Bu memleket, kendisi gibi 10 Türkiye'ye yeterdi ama bir zümreye yetemedi. Biz, milletimizin alım gücünü artırmak için tarım işçisinden, işsiz gençlere kadar herkesin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Felakete Son Verme İnisiyatifi

Ağıralioğlu, partilerinin zor bir dönemde kurulduklarını belirterek, "Ümidin zora girdiği bir zamanda kuruyoruz. Hedefimiz, 85 milyonu bir araya getirip ülkemizi yeniden ayağa kaldırmak." şeklinde konuştu.

İsim ve Vizyon Açıklaması

Ağıralioğlu, partisinin adının seçilmesi sürecini ise şöyle anlattı: "Cumhuriyet, halkla buluşmalı; ülke, adaletle kalkınmalı. Biz, alfabemizin ilk harfinden başlayarak niyetimizi beyan ediyoruz. Başarırsak, milletin A planı olacağız."

Çocukların Geleceği İçin Mücadele

Ağıralioğlu, konuşmasında terörle mücadele konusunda bir çağrıda bulunarak, "Kimse 'Kürt' deyince 'terör' diyemez. Bu sorunların çözüm adresi asla Öcalan değildir." dedi. Ayrıca, akşam saatlerinde yapılacak kurucular kurulu toplantısında Ağıralioğlu'nun genel başkanlığa seçilmesi bekleniyor.

İYİ Parti'den istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun...

İYİ Parti'den istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun öncülüğünde, bugün İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesi verilerek kurulan "Anahtar Parti'nin (A Parti)" tanıtım toplantısı, ATO Congresium'da düzenlendi. Toplantıya katılmak üzere alana gelen Ağıralioğlu'nu çok sayıda partili karşıladı.

İYİ Parti'den istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun...

İYİ Parti'den istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun öncülüğünde, bugün İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesi verilerek kurulan "Anahtar Parti'nin (A Parti)" tanıtım toplantısı, ATO Congresium'da düzenlendi. Toplantıya katılmak üzere alana gelen Ağıralioğlu'nu çok sayıda partili karşıladı.

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