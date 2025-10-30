Eskişehir'de 1,5 Yaşındaki Çocuğu Falçatayla Yaralayan Sanığa 21 Yıl 6 Ay Hapis

Eskişehir'de 1,5 yaşındaki çocuğu falçatayla yaralayan ve evini ateşe verip intihara teşebbüs eden sanığa 21 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 16:20
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi sanığı 21 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığı "yağmaya teşebbüs", "öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırdı.

Duruşma

Tutuklu sanık Habib Kara, tekerlekli sandalyeyle duruşmaya getirildi. Yaralanan çocuğun ailesi, komşular ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Mağdur anne Sibel Yılmaz ve baba İsmail Yılmaz sanıktan şikayetçi olduklarını bildirdi.

Mağdur ailenin avukatı İsmail Doğancan Çıra, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Sanık son savunmasında, "Ben bir şey yapmadım. Yaptıysam çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

Olay

Kentte börekçi dükkanı işleten Habib Kara, ocak ayında çocukluk arkadaşı İsmail Yılmaz'ın Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evine giderek, çiftin 1,5 yaşındaki oğlunun boğazına falçata dayadı ve 10 milyon lira istemesi için İsmail'den ağabeyi Nurettin Kara'yı aramasını talep etti.

Tartışma sırasında İsmail Yılmaz çocuğunu kurtarmaya çalışırken, sanığın çocuğu boğazından falçatayla yaraladığı belirtildi. Sanığın daha sonra kaçtığı, Şirintepe Mahallesi'ndeki evinde doğal gaz vanalarını açıp patlatma girişiminde bulunduğu, evi ateşe verip binanın terasından atlayarak intihara teşebbüs ettiği tespit edildi.

Olayda yaralanan Habib Kara ile 1,5 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı; Kara taburcu edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan avukat İsmail Doğancan Çıra, "İstinaf kanun yoluna başvuracağız" diyerek failin daha ağır ceza alması için hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Eskişehir'de arkadaşının 1,5 yaşındaki oğlunu falçatayla yaraladığı, ardından kendi evini ateşe verip intihara teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 21 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mağdur avukatı İsmail Doğancan Çıra (fotoğrafta), duruşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

