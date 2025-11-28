Eskişehir'de '20. Yılda Denetimli Serbestlik Faaliyetleri' Bilgilendirme Toplantısı

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:30
Eskişehir'de '20. Yılda Denetimli Serbestlik Faaliyetleri' başlıklı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Denetimli Serbestlik hizmetlerinin ceza adalet sistemine dahil oluşunun 20’nci yılı kapsamında düzenlenen programlar devam ediyor.

Toplantı Detayları

Program çerçevesinde Odunpazarı Kaymakamlığı'nda bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, ilçe kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

