Eskişehir'de 37 Yaşındaki Beyza Yavuz Arkadaşının Evinde Şüpheli Ölümle Bulundu

Eskişehir'de arkadaşının evinde 37 yaşındaki genç kadın ölü bulundu

Eskişehir'de 37 yaşındaki Beyza Yavuz, bir süredir misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde ölü olarak bulundu. Olay, İstiklal Mahallesi Yeşiltepe Sokak'taki Karadeniz İş Apartmanı’nın 4’üncü katında gerçekleşti.

Olayın fark edilmesi ve ilk müdahale

İddiaya göre, eve giren bir şahıs içeride hareketsiz halde bulunan Yavuz’u gördü ve durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Beyza Yavuz’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma ve otopsi süreci

Olay yerinde güvenlik güçleri tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Belediye tabibi, Yavuz’un ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Cenaze, savcı incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Genç kadının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

