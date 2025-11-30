Eskişehir'de 37 Yaşındaki Beyza Yavuz Arkadaşının Evinde Şüpheli Ölümle Bulundu

Eskişehir İstiklal Mahallesi'nde 37 yaşındaki Beyza Yavuz, arkadaşının evinde ölü bulundu. Polis ve savcılık incelemesi sürüyor; kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 01:26
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 01:26
Eskişehir'de 37 Yaşındaki Beyza Yavuz Arkadaşının Evinde Şüpheli Ölümle Bulundu

Eskişehir'de arkadaşının evinde 37 yaşındaki genç kadın ölü bulundu

Eskişehir'de 37 yaşındaki Beyza Yavuz, bir süredir misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde ölü olarak bulundu. Olay, İstiklal Mahallesi Yeşiltepe Sokak'taki Karadeniz İş Apartmanı’nın 4’üncü katında gerçekleşti.

Olayın fark edilmesi ve ilk müdahale

İddiaya göre, eve giren bir şahıs içeride hareketsiz halde bulunan Yavuz’u gördü ve durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Beyza Yavuz’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma ve otopsi süreci

Olay yerinde güvenlik güçleri tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Belediye tabibi, Yavuz’un ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Cenaze, savcı incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Genç kadının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

ESKİŞEHİR'DE ARKADAŞININ EVİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNAN 37 YAŞINDAKİ KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜYLE İLGLİ...

ESKİŞEHİR'DE ARKADAŞININ EVİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNAN 37 YAŞINDAKİ KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜYLE İLGLİ İNCELEME BAŞLATILDI.

ESKİŞEHİR'DE ARKADAŞININ EVİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNAN 37 YAŞINDAKİ KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜYLE İLGLİ...

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da İlaçlama Sonrası Zehirlenme: 8 Kişinin Durumu İyi, Sorumlu Gözaltında
2
İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 35 Filistinli Hayatını Kaybetti
3
Zonguldak'ta Gelinini Öldüren 71 Yaşındaki Kayınpeder Cezaevinde Ölü Bulundu
4
Edirne'de Bahis Operasyonu: 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
5
Diyarbakır'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto
6
İlham Tohti için "Özgürlük" ve "Nobel Barış Ödülü" Adaylık Çağrısı
7
İnegöl'de 30 Kilometrelik Kovalamaca: Sürücü Aracı Çamura Saplayıp Ormana Kaçtı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı