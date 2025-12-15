DOLAR
42,7 0,01%
EURO
50,22 -0,12%
ALTIN
5.945,56 -0,81%
BITCOIN
3.815.963,63 -0,79%

Eskişehir'de 5 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan O. T. Yakalandı

Eskişehir'de, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O. T. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:54
Eskişehir'de 5 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan O. T. Yakalandı

Eskişehir'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Operasyon ve teslim süreci

Eskişehir'de polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin sürdürdüğü operasyon kapsamında; cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hakkında hüküm bulunan O. T. isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.

Şüphelinin adli işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.

ESKİŞEHİR’DE POLİS EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMADA 5 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLAN ŞAHIS...

ESKİŞEHİR’DE POLİS EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMADA 5 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLAN ŞAHIS YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Taksi Durağına Silahlı Giriş — Polis Müzakereleri Sürüyor
2
Bingöl'de Miniklerden Yerli ve Milli Sanayi Teknolojisi Paylaşımı
3
İnegöl'de Kaza: Taburcu Olan Scooter Sürücüsü Hayatını Kaybetti
4
Akçakoca Koçullu Köyü'nün Yeni Camisi İbadete Açıldı
5
İçişleri Bakanlığı'ndan Hakkari'ye 45 yeni hizmet aracı
6
Tokat'ta Başçiftlik ve Reşadiye'de Kar Yağışı
7
Devlet Bahçeli: Türk Dili Milli Varlığın Temel Sütunudur

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi