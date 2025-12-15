Eskişehir'de 5 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan O. T. Yakalandı

Eskişehir'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Operasyon ve teslim süreci
Eskişehir'de polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin sürdürdüğü operasyon kapsamında; cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hakkında hüküm bulunan O. T. isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.
Şüphelinin adli işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.
