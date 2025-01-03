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Eskişehir'de 6 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı: O Anlar Güvenlik Kamerasında

Eskişehir'de bir çocuğa çarpan otomobilin kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:08
Eskişehir'de 6 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı: O Anlar Güvenlik Kamerasında

Eskişehir'de Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi'nde yaşanan üzücü bir olayda, 6 yaşındaki bir çocuğa otomobil çarptı. Olay, Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan Ulus Caddesi'nde gerçekleşti.

Henüz kimliği belirlenemeyen ve plakasız olan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarparak kontrolünü kaybetmesine neden oldu. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Video görüntüleri, kazanın ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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