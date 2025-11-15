Eskişehir'de apartman yangını: 2 kişi dumandan etkilendi
Yenidoğan Mahallesi'nde televizyon kaynaklı yangın söndürüldü
Olay, Yenidoğan Mahallesi 1. Dökümcüler Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 1'nci katındaki dairede, televizyondan kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 3 itfaiye ekibi sevk edildi. Apartman sakinleri ekiplerce tahliye edildi ve yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.
Dumandan etkilenen anne ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan olayın, dün tahtakurusuna karşı ilaçlanmasının ardından Aziz E. (69) isimli şahsın ölü bulunduğu ev ile aynı sitede gerçekleştiği öğrenildi.
