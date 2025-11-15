Eskişehir'de apartman yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Eskişehir Yenidoğan'da televizyondan çıkan yangında anne ve oğlu dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 20:32
Eskişehir'de apartman yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Eskişehir'de apartman yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Yenidoğan Mahallesi'nde televizyon kaynaklı yangın söndürüldü

Olay, Yenidoğan Mahallesi 1. Dökümcüler Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 1'nci katındaki dairede, televizyondan kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 3 itfaiye ekibi sevk edildi. Apartman sakinleri ekiplerce tahliye edildi ve yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Dumandan etkilenen anne ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan olayın, dün tahtakurusuna karşı ilaçlanmasının ardından Aziz E. (69) isimli şahsın ölü bulunduğu ev ile aynı sitede gerçekleştiği öğrenildi.

ESKİŞEHİR'DE ÇOK KATLI APARTMANDA TELEVİZYON KAYNAKLI ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE...

ESKİŞEHİR'DE ÇOK KATLI APARTMANDA TELEVİZYON KAYNAKLI ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLÜRKEN, DUMANDAN ETKİLENEN ANNE VE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI.

ESKİŞEHİR'DE ÇOK KATLI APARTMANDA TELEVİZYON KAYNAKLI ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de Araç Kamerası Kaydetti: Trafik Magandası Aileyi Tehlikeye Atıp Yakalandı
2
Kırşehir’de mandıra kazası: yem karma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti
3
Samsun'da soba parladı: 2 kişi dumandan etkilendi, küçük kız kedisi için ağladı
4
Erciş'te Trafik Kazası: Volkswagen Golf Takla Attı, 3 Yaralı
5
Mardin'de 'Huzur ve Güven' Uygulaması: 62 Sürücüye Ceza, 4 Araç Trafikten Men
6
Hatay Kırıkhan'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
7
Ataşehir’de kamyonet durağa daldı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?