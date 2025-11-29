Eskişehir'de Dekovil Camii'ne Yumruklu Saldırı Güvenlik Kamerasında

Görüntüler anbean kaydedildi, cemaat tepkili

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahallesi Sivrihisar-1 Caddesi'nde bulunan Dekovil Camii'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kimliği belirsiz bir şahsın caminin camlarını ve kapısını yumrukladığı görülüyor. Olay, cemaatin tepkisine yol açarken, konu polise ihbar edildi.

Şahsın camlara ve kapıya neden yumruk attığı ise halen bilinmiyor; soruşturma devam ediyor.

Cemaatten sert tepki

68 yaşındaki Süleyman Eroğlu, saldırı girişimi hakkında şunları söyledi: "Ne kadar ayıp, ne kadar kötü ya. Çirkin bir hareket. Yapan kişi genç. Neden böyle yapıyorlar, anlayamadık. Derdi ne? Uyuşturucu mu aldı, sarhoş mu, kim bilir? Bu normal değil, anormal bir şey. Yazıklar olsun, hiç yakışmıyor. Camimize, kutsal mekana hakaret"

TEPEBAŞI MAHALLESİ MERKEZ YENİ MAHALLESİ SİVRİHİSAR-1 CADDESİ'NDE BULUNAN DEKOVİL CAMİİ'NE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İLGİNÇ BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. CAMİNİN GÜVENLİK KAMERALARINA ANBEAN YANSIYAN OLAYDA, BİR ŞAHSIN CAMİNİN CAMLARINI YUMRUKLADIĞI GÖRÜLDÜ. YAŞANAN OLAY CEMAATİN TEPKİSİNE YOL AÇARKEN, KONU POLİSE İHBAR EDİLDİ. ŞAHSIN CAMİNİN CAMLARININ VE KAPISININ NEDEN YUMRUKLANDIĞI İSE HALEN BİLİNMİYOR.