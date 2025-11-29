Eskişehir'de Dekovil Camii'ne Yumruklu Saldırı Güvenlik Kamerasında

Eskişehir'de Dekovil Camii'ne kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı; cemaat tepki gösterdi, olay polise bildirildi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:21
Görüntüler anbean kaydedildi, cemaat tepkili

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahallesi Sivrihisar-1 Caddesi'nde bulunan Dekovil Camii'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kimliği belirsiz bir şahsın caminin camlarını ve kapısını yumrukladığı görülüyor. Olay, cemaatin tepkisine yol açarken, konu polise ihbar edildi.

Şahsın camlara ve kapıya neden yumruk attığı ise halen bilinmiyor; soruşturma devam ediyor.

Cemaatten sert tepki

68 yaşındaki Süleyman Eroğlu, saldırı girişimi hakkında şunları söyledi: "Ne kadar ayıp, ne kadar kötü ya. Çirkin bir hareket. Yapan kişi genç. Neden böyle yapıyorlar, anlayamadık. Derdi ne? Uyuşturucu mu aldı, sarhoş mu, kim bilir? Bu normal değil, anormal bir şey. Yazıklar olsun, hiç yakışmıyor. Camimize, kutsal mekana hakaret"

