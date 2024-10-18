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Eskişehir'de Dolandırıcılık Faaliyeti: 3 Zanlı Gaziantep'te Yakalandı

Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık yapan 3 kişi, Gaziantep'te gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 18:49
Eskişehir'de Dolandırıcılık Faaliyeti: 3 Zanlı Gaziantep'te Yakalandı

Eskişehir'de Dolandırıcılık Faaliyeti

Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık yapma suçlamasıyla aranan 3 kişi, Gaziantep'te polisin dikkatli takibi sonucu yakalandı.

Dolandırıcılık Metodu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların telefonla kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, aradıkları kişilere parmak izi incelemesi bahanesiyle altın ve döviz alarak dolandırdıkları bilgisine ulaştı.

Piyonları Tespit Edildi

Yapılan çalışmalar neticesinde, zanlıların kullandığı aracın tespit edilmesi üzerine plaka tanıma sistemleri incelendi. Eskişehir'den Gaziantep'e gitmekte olan 3 şüpheli, Nurdağı ilçesi girişinde yol kontrol noktasında yakayı ele verdi.

Yapılan Operasyon

Gözaltına alınan şüpheliler Z.T. (27), G.T. (23) ve I.A. (17) ile birlikte aracın içerisinde yapılan aramada, salça kovasının içine poşetlenmiş büyük miktarda altın ve döviz ele geçirildi.

Yasal İşlemler Başlatıldı

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyet işlemlerinin ardından Eskişehir'e getirildi ve adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de telefonla aradıkları kişileri dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli, Gaziantep'te...

Eskişehir'de telefonla aradıkları kişileri dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli, Gaziantep'te gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada salça kovasının içine poşetlenerek saklanmış yüklü miktarda altın ve döviz ele geçirildi.

Eskişehir'de telefonla aradıkları kişileri dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli, Gaziantep'te...

Eskişehir'de telefonla aradıkları kişileri dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli, Gaziantep'te gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada salça kovasının içine poşetlenerek saklanmış yüklü miktarda altın ve döviz ele geçirildi.

Eskişehir'de telefonla aradıkları kişileri dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli, Gaziantep'te...

Eskişehir'de telefonla aradıkları kişileri dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli, Gaziantep'te gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada salça kovasının içine poşetlenerek saklanmış yüklü miktarda altın ve döviz ele geçirildi.

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