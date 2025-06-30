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Eskişehir'de Fabrikada Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahalede Bulundu

Eskişehir Odunpazarı'ndaki ambalaj deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İşçiler tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 18:04
Eskişehir'de Fabrikada Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahalede Bulundu

Eskişehir'de Fabrikada Yangın Çıktı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın alarmı verildi. 75. Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren soğutucu ve kurutucu ürünler üreten fabrikanın ambalaj deposunda, kaynak çalışması sırasında bir yangın meydana geldi.

Olay Yerine İtfaiye ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi

Yangının çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi. Yangın nedeniyle, işçiler tedbir amaçlı olarak fabrikadan çıkarılarak servis araçları ile evlerine gönderildi.

Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

İtfaiye ekiplerinin depo alanındaki yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveriyle sürmektedir. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde soğutucu ve kurutucu ürünler imal edilen fabrikanın ambalaj...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde soğutucu ve kurutucu ürünler imal edilen fabrikanın ambalaj deposunda çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde soğutucu ve kurutucu ürünler imal edilen fabrikanın ambalaj...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde soğutucu ve kurutucu ürünler imal edilen fabrikanın ambalaj deposunda çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.

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