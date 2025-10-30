Eskişehir'de 'Geleceğin Mesleki Eğitimi Çalıştayı' — Mesleki Eğitime Yeni Vizyon

Valilik himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 'politika, işbirliği ve inovasyon' temasıyla düzenlenen çalıştay, Eskişehir'de bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarında mesleki eğitimin rolü ve yerel potansiyelin merkez vizyonuyla buluşturulması vurgulandı.

Açılışta Milli Eğitim Bakanlığı temsili

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal, Türkiye Yüzyılı vizyonuna ilişkin değerlendirmesinde, bilginin, emeğin ve üretimin aynı idealde buluşmasının güçlü kalkınmanın temeli olduğunu söyledi. Bal, mesleki eğitimi 'sadece bir okul modeli değil, ülkenin kalkınma iradesini sahada somutlaştıran bir üretim hareketi' olarak nitelendirdi.

Bal, dönüşüm alanlarını sıralayarak 'dijital dönüşümden yeşil ekonomiye, yapay zekadan yeni üretim teknolojilerine' kadar her adımın mesleki eğitim hareketinin yönünü belirlediğini vurguladı. 'Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu dönüşümü izleyen değil yön veren bir eğitim anlayışıyla yol alıyoruz' ifadelerini kullandı.

Bal, Türkiye genelinde 3 bin 400'ü aşan mesleki eğitim kurumunun bulunduğunu, yaklaşık 1 milyon 600 bin civarında öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, 'Bu öğrencilerimiz Türkiye'nin kalkınma hamlesinin en dinamik gücüdür' dedi. Eskişehir özelinde ise 34 mesleki teknik eğitim kurumunda yaklaşık 16 bin 800 öğrencinin bulunduğunu kaydetti.

Bal, tüm gençleri 'yeşil dönüşüm, dijital beceriler, girişimcilik ve en önemlisi ahilik kültürüyle' donatmayı amaçladıklarını söyledi ve çalıştayın yerel potansiyeli merkezin vizyonuyla buluşturan 'çok kıymetli bir adım' olduğunu ifade etti.

Valilikten vizyon: Meslek lisesi 'A' planı olacak

Eskişehir Vali Yardımcısı Yakup Güney, hedeflerinin gençleri sadece diploma sahibi yapmak değil, onlara 'hayat boyu kazanacakları bir altın bilezik' takmak olduğunu belirtti. Güney, teoriyi bilip pratiği yapamayan değil, bilgiyi üretime dönüştürebilen ve sorun çözen yeni nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Güney, meslek liselerinin sanayiye entegre, döner sermayesiyle üreten, patent ve marka geliştiren dinamik merkezlere dönüştürülmesi için adımlar attıklarını vurguladı. Eskişehir'in güçlü sanayisi, dinamik iş dünyası ve üniversiteleri sayesinde büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti.

'Amacımız bu potansiyeli mesleki eğitimle birleştirerek, ilimizi nitelikli istihdama sahip katma değerli üretim merkezi haline getirmektir,' diyen Güney, organize sanayi bölgeleri için ara eleman yerine 'anahtar eleman' yetiştirilmesini ve üniversitelerle liselerin tam eşgüdüm içinde çalışmasını istedi. Güney, gençlerin meslek lisesini bir 'B' planı olarak değil, parlak bir geleceğin 'A' planı olarak görmelerini hedeflediklerini belirterek, 'Bu çalıştay bir ortak akıl platformudur' değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştayın gündemi ve katılımcılar

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın konuşmasıyla devam eden çalıştay, beş ana tema ve bunlara bağlı alt başlıkların ele alındığı oturumlarla sürdü. Çalıştayta mesleki eğitimin gelişimine yönelik fikir ve öneriler paylaşıldı.

Etkinliğe Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri, veliler, firma ve oda temsilcileri, girişimciler, akademisyenler ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Çalıştayın çıktılarının hem Eskişehir hem de ülke düzeyinde mesleki eğitim stratejisine yön vereceği belirtildi.

