Eskişehir'de Kamyon Refüje Çarptı: Sürücü Yaralandı

Eskişehir-Ankara yolu Kanlıpınar'da sabah 06.00'da kontrolden çıkan kamyon refüje çarptı; sürücü M.A. (43) yaralandı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:51
Eskişehir'de Kamyon Refüje Çarptı: Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de Kamyon Refüje Çarptı: Sürücü Yaralandı

Olay ve müdahale

Eskişehir-Ankara yolu Kanlıpınar mevkiinde sabah saat 06.00'da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyon refüje çarptı.

Kazanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü M.A. (43) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

ESKİŞEHİR'DE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONUN REFÜJE ÇARPMASI SONUCUNDA GERÇEKLEŞEN KAZADA YARALANAN...

ESKİŞEHİR'DE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONUN REFÜJE ÇARPMASI SONUCUNDA GERÇEKLEŞEN KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI.

İLGİLİ HABERLER

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik’te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
2
Kayseri Büyükşehir, Sarız’da Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evi'ni Yeniledi
3
Erdoğan Adıyaman'da 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
4
Malatya'da 13 Yaşındaki Yasin Adıyaman Evinde Ölü Bulundu
5
Ordu'da Karla Mücadele: Büyükşehir Ekipleri Teyakkuzda
6
İzmir Otogarı krizi: İzmir Büyükşehir’den İZOTAŞ’a 'işgalci' Tepkisi

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı