Eskişehir'de Kamyon Refüje Çarptı: Sürücü Yaralandı
Olay ve müdahale
Eskişehir-Ankara yolu Kanlıpınar mevkiinde sabah saat 06.00'da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyon refüje çarptı.
Kazanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü M.A. (43) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.
