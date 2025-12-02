Eskişehir'de 'Kısraklarda Suni Tohumlama Eğitimi' Başarıyla Tamamlandı

Eğitim teori ve uygulamayla katılımcılara donanım sağladı

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası iş birliğiyle düzenlenen 'Kısraklarda Suni Tohumlama Eğitimi' başarıyla tamamlandı.

Eğitimi yürüten Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Tuna Olğaç, programın ilk üç gününde Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çatısı altında gerçekleştirilen teorik derslerde üreme biyolojisi, kısraklarda suni tohumlama teknikleri, androlojik muayene ve aygır-kısrak davranışlarının değerlendirilmesi konularında kapsamlı bilgiler sundu.

Programın son iki günü ise uygulamalı eğitimler için Türkiye'de damızlık at yetiştiriciliğiyle öne çıkan merkezlerden biri olan Mahmudiye'de, at hekimliğinde uzmanlaşmış bir veteriner kliniğinde yapıldı. Katılımcılar gerçek vakalar üzerinde çalışarak teorik bilgilerini pekiştirme fırsatı buldu.

Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılar Kısraklarda Suni Tohumlama Sertifikası almaya hak kazanacak.

ESKİŞEHİR TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLER ODASI İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN "KISRAKLARDA SUNİ TOHUMLAMA EĞİTİMİ", 24-28 KASIM 2025 TARİHLERİ ARASINDA BAŞARIYLA TAMAMLANDI.