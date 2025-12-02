Eskişehir'de 'Kısraklarda Suni Tohumlama Eğitimi' Başarıyla Tamamlandı

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Veteriner Hekimler Odası iş birliğiyle düzenlenen 'Kısraklarda Suni Tohumlama Eğitimi' teori ve uygulamayla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:51
Eğitim teori ve uygulamayla katılımcılara donanım sağladı

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası iş birliğiyle düzenlenen 'Kısraklarda Suni Tohumlama Eğitimi' başarıyla tamamlandı.

Eğitimi yürüten Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Tuna Olğaç, programın ilk üç gününde Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çatısı altında gerçekleştirilen teorik derslerde üreme biyolojisi, kısraklarda suni tohumlama teknikleri, androlojik muayene ve aygır-kısrak davranışlarının değerlendirilmesi konularında kapsamlı bilgiler sundu.

Programın son iki günü ise uygulamalı eğitimler için Türkiye'de damızlık at yetiştiriciliğiyle öne çıkan merkezlerden biri olan Mahmudiye'de, at hekimliğinde uzmanlaşmış bir veteriner kliniğinde yapıldı. Katılımcılar gerçek vakalar üzerinde çalışarak teorik bilgilerini pekiştirme fırsatı buldu.

Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılar Kısraklarda Suni Tohumlama Sertifikası almaya hak kazanacak.

