Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Araç Ağaçların Üzerine Çıktı: 1 Ağır Yaralı

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaçları devirip diğerinin üzerine çıktı; sürücü Özcan S. ağır yaralandı, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 23:56
Kaza Detayları

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi, Batıkent Mahallesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaçlara çarpıp birinin üzerine çıkarak durdu. Olayda sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, çevre yolunun Bursa istikametinde ilerleyen ve sürücüsü Özcan S. olan 42 BB 043 plakalı hatchback otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ilk ağacı devirdi. Araç savrularak refüjdeki diğer ağacın üzerine çıktı ve hurdaya döndü.

Olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı; bilinci kapalı olan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Araçtaki kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

