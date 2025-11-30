Eskişehir'de Köpeğe Eziyet Eden Şahıs Y.Z.T. Yakalandı

Eskişehir'de sosyal medyaya yansıyan köpeğe şiddet görüntüleri sonrası Y.Z.T. yakalandı; hakkında işlem yapıldı, hayvanlar barınağa teslim edildi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 22:33
Sosyal medyadaki görüntüler üzerine polis harekete geçti

Eskişehir’de bugün bazı sosyal mecralarda yayınlanan köpeğe şiddet paylaşımı üzerine Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan operasyonla, köpeğe eziyet ettiği iddia edilen Y.Z.T. ikametinde yakalandı. Şahıs hakkında Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Eziyet gören hayvan ile bakımına ihtiyaç duyulan diğer hayvanlar, görevli yetkililere teslim edilerek barınağa teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

