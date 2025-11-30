Eskişehir'de Köpeğe Eziyet Eden Şahıs Y.Z.T. Yakalandı
Sosyal medyadaki görüntüler üzerine polis harekete geçti
Eskişehir’de bugün bazı sosyal mecralarda yayınlanan köpeğe şiddet paylaşımı üzerine Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan operasyonla, köpeğe eziyet ettiği iddia edilen Y.Z.T. ikametinde yakalandı. Şahıs hakkında Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
Eziyet gören hayvan ile bakımına ihtiyaç duyulan diğer hayvanlar, görevli yetkililere teslim edilerek barınağa teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
