Eskişehir'de 'Maden ve Nadir Toprak Elementleri' Konferansı

Eskişehir Mezunları ve Eskişehir’den Yetişenler Vakfı (ESVAK) Eskişehir Şube tarafından düzenlenen konferansta, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) MMF. Maden Bölümü Öğretim Üyesi ve Cevher Hazırlama Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muammer Kaya sunum yaptı.

Konferansın ana mesajı

Prof. Dr. Muammer Kaya, Eskişehir'de uzun yıllardır bilinen yeraltı kaynakları ve özellikle Nadir Toprak Elementleri (NTE)'nin hem bölgesel hem de ulusal ölçekte stratejik önem taşıdığına dikkat çekti. Kaya, bu rezervlerin işlenebilirlik seviyeleri, uluslararası madencilik piyasasında Türkiye'ye sağlayabileceği avantajlar ve dışa bağımlılık üzerindeki etkilerinin hem kamuoyunda hem de akademik çevrelerde yoğun biçimde tartışıldığını belirtti.

Stratejik gereklilik ve bilimsel yaklaşım

Prof. Dr. Kaya, söz konusu alanların etkin şekilde değerlendirilmesinin yalnızca ekonomik bir potansiyel olmadığını; bunun aynı zamanda Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığı ve endüstriyel gelişmesi için stratejik bir gereklilik olduğunu vurguladı. Cevher biliminde yapılacak disiplinler arası katkıların ülkenin maden varlıklarının geleceğini belirleyeceğini ifade etti.

Eskişehir özelinde NTE değerlendirmesi

Kaya, Eskişehir özelinde NTE çalışmalarının tarihsel gelişimi, mevcut durumu ve gelecek perspektifine dair kapsamlı bir çerçeve sundu. Konferansta özellikle Beylikova ve Kızılcaören sahalarının barındırdığı NTE potansiyeli üzerinde duruldu; bu verilerin Türkiye’nin madencilik alanındaki konumunu yeniden yorumlamayı mümkün kılacak nitelikte olduğu belirtildi.

Uluslararası rekabet, Ar-Ge ve teknoloji

Prof. Dr. Kaya, Eskişehir ve Beylikova bölgelerinin dünya madencilik piyasasının dikkatle izlediği sahalar hâline geldiğini; mevcut rezervlerin doğru yönetimi, operasyonel süreçlerin bilimsel temellere dayandırılması ve ileri teknoloji kullanımının artırılması halinde Türkiye’nin NTE alanında uluslararası ölçekte güçlü bir aktör olmasının mümkün olduğunu anlattı. Bu süreçte madencilik politikalarının bilimsel verilerle desteklenmesi, Ar-Ge yatırımlarının genişletilmesi ve teknoloji kapasitesinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kapanış

Programın sonunda Prof. Dr. Muammer Kaya'ya plaket takdim edildi.

PROGRAM SONUNDA; PROF. DR. MUAMMER KAYA’YA PLAKET TAKDİM EDİLDİ.