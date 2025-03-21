Eskişehir'de Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Eskişehir'de Nevruz Bayramı, Türk dünyasına özgü müzik dinletileri, dans gösterileri ve geleneksel oyunlarla büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlik, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirildi ve Dede Korkut duasıyla başladı.

Barış ve Kardeşliğin Sembolü

Duanın ardından, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Nevruz Bayramı'nın barış ve kardeşliğin en önemli sembollerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Türk dünyasının ve diğer toplulukların en önemli bayramlarından biri olan nevruz, bu özellikleriyle Orta Asya'dan Balkanlara geniş bir coğrafyada kutlanmaktadır." dedi.

Ulusal Bayram Teklifi

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Nevruz Bayramı'nın "Bahar ve Kardeşlik Günü" olarak kutlanması için TBMM'ye teklif sunacağını belirtti. Dönmez, "Bugünün hayırlara, kardeşliğe, berekete ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Nevruz'un Anlamı ve Önemi

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Nevruz Bayramı'nın medeniyetin kadim miraslarından biri olduğunu vurgulayarak, nevruzun bereket, paylaşma, kardeşlik ve birlikte geleceğe umutla bakmanın sembolü olduğunu ifade etti.

Etkinlikler ve Gösteriler

Konuşmaların ardından, Anadolu Üniversitesi Halk Bilim Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan halk dansları gösterisi yapıldı. Türk Cumhuriyetleri müziklerinin yer aldığı konserin ardından, Karadeniz dans ekibi sahne aldı.

Nevruz Ateşi ve Fidan Dağıtımı

Nevruz ateşi, Vali Aksoy ve Rektör Adıgüzel tarafından yakıldı. Ateşin etrafında kılıç kalkan gösterisi yapıldı ve örs üzerinde demir dövüldü. Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü tarafından fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Farklı İsimler Etkinlikte Yer Aldı

Program, "Osmanlı Arşiv Belgeleri'nde Nevruz" adlı serginin açılışı ve iftar programı ile devam etti. Etkinliğe, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Kamil Çolak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Adnan Özcan, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eskişehir'de Nevruz Bayramı, Türk dünyasına ait müzik dinletileri, dans gösterileri, geleneksel oyunlar ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Programa, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy (sağ 3), TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez (sol 3), Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel (sol 2) ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak (solda) katıldı.

Eskişehir'de Nevruz Bayramı, Türk dünyasına ait müzik dinletileri, dans gösterileri, geleneksel oyunlar ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Programa, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy (sağ 3), TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez (sol 3), Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel (sol 2) ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak (solda) katıldı.