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Eskişehir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 07:34
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 07:34
Eskişehir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarında dün başlayan orman yangınına müdahale bütün hızıyla sürüyor.

Karadan ve Havadan Müdahale

Yangının kontrol altına alınması için karadan aralıksız olarak sürdürülen çalışmalara, sabahın ilk ışıkları ile birlikte havadan destek yeniden eklendi.

Afyonkarahisar'a Sıçrayabilir

Yangının, rüzgarın etkisiyle büyümesi ve yön değiştirmesi sonucunda, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü tedbir amacıyla boşaltılmış durumda.

Tüm ekipler, yangının daha fazla alanı etkilememesi için titizlikle çalışmaya devam ediyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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