Eskişehir'de Park Halindeki Araçtan Oto Teyp Çalan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir İhsaniye Mahallesi'nde park halindeki araçtan oto teybi çalan şüpheli E. A., güvenlik kamera kayıtları sonrası polis tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:29
Eskişehir'de Park Halindeki Araçtan Oto Teyp Çalan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Araçtan Oto Teyp Hırsızlığı: Şüpheli Yakalandı

Olayın Detayları

Eskişehir'de, İhsaniye Mahallesi'nde park halindeki bir araçtan oto teybin çalınma anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olayın ihbar edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Soruşturma ve Yakalama

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen E. A. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı talimatı doğrultusunda adli makamlara sevk edildi.

Olayın güvenlik kamerasına yansımış olması, soruşturmanın ilerlemesinde ve şüphelinin tespit edilmesinde belirleyici oldu.

