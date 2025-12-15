Eskişehir'de Park Halindeki Araçtan Oto Teyp Çalan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Araçtan Oto Teyp Hırsızlığı: Şüpheli Yakalandı
Olayın Detayları
Eskişehir'de, İhsaniye Mahallesi'nde park halindeki bir araçtan oto teybin çalınma anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olayın ihbar edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Soruşturma ve Yakalama
Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen E. A. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı talimatı doğrultusunda adli makamlara sevk edildi.
Olayın güvenlik kamerasına yansımış olması, soruşturmanın ilerlemesinde ve şüphelinin tespit edilmesinde belirleyici oldu.
İHSANİYE MAHALLESİ’NDE PARK HALİNDE BULUNAN BİR ARAÇTAN OTO TEYP ÇALINMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI. İHBAR ÜZERİNE OLAYLA İLGİLİ POLİS EKİPLERİNCE OLARAK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE, HIRSIZLIĞI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TESPİT EDİLEN E. A. İSİMLİ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI. ŞÜPHELİ ŞAHIS, CUMHURİYET SAVCILIĞI TALİMATI DOĞRULTUSUNDA MEVCUTLU OLARAK ADLİYEYE SEVK EDİLECEKTİR.