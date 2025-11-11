Eskişehir'de porselen yüklü kamyonla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yayın Tarihi: 11.11.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 23:11
Eskişehir Tepebaşı'nda meydana gelen kazada, porselen hammaddesi yüklü kamyon ile bir otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza detayları

Kaza, Sazova Mahallesi Eskişehir-Kütahya yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nden (EOSB) porselen hammaddesi yükleyip Kütahya'ya doğru giden A.K. idaresindeki 43 AK 852 plakalı kamyon, Ulusal Egemenlik Bulvarı'ndan yola çıkmaya çalışan C.E. (43) yönetimindeki 26 ANN 567 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje savruldu ve içindeki 4 kişi yaralandı.

Müdahale ve yaralıların durumu

Olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yolculardan E.G. (34), N.E.E. (34) ve B.D. (31) isimli 3 kadın yolcudan iki kişi ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, bir kişi ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan sürücü C.E. ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu aracın kapısının kesilmesiyle kurtarıldı ve ilk müdahalesinin ardından ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma

Kamyon sürücüsü, kazanın oluşu hakkında sarı ışıkta geçtiğini iddia ederken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

