Eskişehir'de Sabah Sis Kent Beyaz Örtüyle Kaplandı

Dron görüntüleri sis tabakasını gözler önüne serdi

Sabah saatlerinde Eskişehir'de etkili olan sis, dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde kentin adeta beyaz bir örtüyle kaplandığı görüldü.

Görüş mesafesi sis nedeniyle oldukça düştü. Düşen görüş mesafesinden dolayı araç sürücüleri trafikte temkinli ilerledi.

Sis sabah saatlerinde oldukça yoğun olmakla birlikte, ilerleyen saatlerde etkisini yitirdi. Bu koşullarda bazı vatandaşların yürüyüş yaptığı gözlendi.

