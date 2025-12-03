Eskişehir'de Sabah Sis: Kent Beyaz Örtüyle Kaplandı

Eskişehir'de sabah etkili sis dronla görüntülendi; görüş mesafesi düştü, sürücüler temkinli ilerledi, sis ilerleyen saatlerde etkisini kaybetti.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:11
Dron görüntüleri sis tabakasını gözler önüne serdi

Sabah saatlerinde Eskişehir'de etkili olan sis, dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde kentin adeta beyaz bir örtüyle kaplandığı görüldü.

Görüş mesafesi sis nedeniyle oldukça düştü. Düşen görüş mesafesinden dolayı araç sürücüleri trafikte temkinli ilerledi.

Sis sabah saatlerinde oldukça yoğun olmakla birlikte, ilerleyen saatlerde etkisini yitirdi. Bu koşullarda bazı vatandaşların yürüyüş yaptığı gözlendi.

