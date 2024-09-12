Eskişehir'de Tır Şoförü Cinayeti Davasında Yeniden Yargılama Süreci

Eskişehir'de Tır Şoförü Cinayeti Davasında Yeniden Yargılama

Eskişehir'de, 10 yıl önce tır şoförü Cem Sarıkan'ın mescid içinde tabancayla vurularak öldürülmesi olayında, beraat eden iki sanığın yeniden yargılanmasına devam ediliyor. Bu kapsamda, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklardan Ali Çetin'ın katılmaması dikkat çekti.

Duruşma Ayrıntıları

Duruşmada, sanıkların azmettiricisi olduğu öne sürülen Beytullah Öz savunmasını yaptı. 16 aydır tutuklu bulunan Öz, olaya dair bir bağlantısının olmadığını iddia ederek, "Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti ise sanık Öz’ün tutukluluğunun devamına, Ali Çetin için yurt dışı çıkış yasağı konulmasına hükmetti.

Dava Süreci ve Gelişmeler

Olay, 17 Ocak 2014 tarihinde Eskişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi binasındaki mescitte yaşandı. Namaz kılmak için mescide girenler, Cem Sarıkan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. İlk olarak Ali Çetin tutuklandı ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Yargıtay, bu kararı bozarak dosyayı tekrar mahkemeye gönderdi. 2020'deki duruşmada, sanık Ali Çetin 'delil yetersizliği' nedeniyle beraat etti. Daha sonra Cumhuriyet Savcılığı, Cinayetle ilgili yeni bir soruşturma başlatarak, Ali Çetin hakkında iddianame düzenledi ve müebbet hapis cezası talep edildi.

Şimdi, beraat eden sanıklar yeni baştan yargılanma sürecinde, dava sürecinin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.