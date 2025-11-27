Eskişehir'de Trafikte Tehlike: Saatte 200 km'yi Aşan Motosiklet Yarışı

Eskişehir Tepebaşı'nda Sarıcakaya Caddesi'nde iki yüksek kapasiteli motosikletin saatte 200 km'yi aşan yarışı amatör kamera tarafından kaydedildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:23
Tepebaşı, Emirler Mahallesi — Amatör kamera kaydı

Eskişehir'de trafiğe açık caddede iki yüksek kapasiteli motosikletin yaptığı yarış, sürücü ve yaya güvenliğini tehlikeye düşürdü. O anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Görüntüler, Tepebaşı ilçesi Emirler Mahallesi Sarıcakaya Caddesi üzerinde hafta sonu kaydedildi. Kayıtlarda, iki motosikletlinin saatte 200 kilometreyi geçen hızla yarıştığı görülüyor.

Yarış anları, motosiklet kullanıcılarının arkadaşları tarafından heyecanla izlendi. Trafiğe açık bir alanda gerçekleşen bu tehlikeli sürüş, çevredeki trafik için ciddi risk oluşturdu.

