Eskişehir İl Ambulans Servisi'nde Yangın Tatbikatı: Tahliye ve 112 Müdahalesi Test Edildi

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde planlı yangın tatbikatı yapıldı; tahliye, söndürme ekipleri ve 112 müdahalesi gerçeğe yakın senaryoyla test edildi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 12:09
Eskişehir İl Ambulans Servisi'nde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde, muhtemel yangın ve acil durumlara karşı kurumsal hazırlık düzeyini artırmak amacıyla planlı bir yangın tatbikatı yapıldı.

Bilgilendirme ve Hazırlık

Tatbikat öncesinde Sivil Savunma Birimi tarafından personele yönelik kısa bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda tahliye planı, toplanma alanlarının kullanımı, görev dağılımı ve ekipler arası koordinasyon ayrıntılı şekilde aktarıldı. Ayrıca yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı ve kişisel güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verildi.

Tatbikatın Uygulanışı

Bilgilendirmenin ardından, önceden belirlenen senaryo doğrultusunda yangın alarmı devreye alındı ve bina, görevli personelin yönlendirmesiyle kısa sürede güvenli şekilde tahliye edildi. Personelin kriz anında soğukkanlı ve düzenli hareket ettiği, tahliye sürecinin planlandığı şekilde başarıyla tamamlandığı gözlemlendi.

Senaryo: Yaralı Müdahalesi ve Sevk

Tatbikat kapsamında kurgulanan senaryoda bir personelin dumandan etkilendiği varsayıldı. Senaryo gereği 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı rolündeki personel, ambulansa alınarak ilgili tedavi alanına güvenli şekilde sevk edildi. Böylece hem tahliye süreci hem de yaralıya müdahale ve ambulansla sevk aşamaları uygulamalı olarak test edildi.

Gerçeğe yakın şartlarda3 yürütülen tatbikatın, personelin acil durumlarda doğru karar verme, hızlı hareket etme ve ekip uyumunu geliştirme açısından büyük katkı sağladığı belirtildi. Yetkililer, benzer tatbikatların belirli aralıklarla yapılmaya devam edeceğini ve bu tür uygulamaların can güvenliğinin sağlanmasında hayati önem taşıdığını vurguladı.

