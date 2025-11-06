Eskişehir İlçe Müftüleri Emirdağ'da Buluştu

Eskişehir ilçe müftüleri, Emirdağ Müftülüğü'nde bir araya gelerek çalışmalarını ve dini hizmetlere ilişkin uygulamaları paylaştı; plaket takdimi yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:21
Emirdağ Müftülüğü'nde bilgi paylaşımı ve dayanışma

Eskişehir'de görevli ilçe müftüleri, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmada Emirdağ Müftülüğü'nün çalışmaları ile Emirdağ'ın dini hizmet alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya; Sivrihisar Müftüsü Mustafa Budak, Alpu Müftüsü Reşit Ceylan, Çifteler Müftüsü Kerim Bayuk, Günyüzü Müftüsü Muzaffer Arslan, Seyitgazi Müftüsü Şahmurat Kaya ve Han Müftüsü Hüseyin Tamir katıldı. Misafir müftüler, Emirdağ Müftüsü Cihan Eker ile görüşerek karşılıklı kaynaşma ve tecrübe paylaşımı fırsatı buldu.

Emirdağ Müftüsü Cihan Eker, "Misafir müftülerimize nazik ilgileri dolayısıyla teşekkür ederim ve görevlerinde başarılar dilerim" dedi.

Program sonunda misafir müftüler, Emirdağ Müftüsü Cihan Eker'e plâket takdim etti.

PROGRAM SONUNDA: MİSAFİR MÜFTÜLER, EMİRDAĞ MÜFTÜSÜ CİHAN EKER’E PLÂKET TAKDİM ETTİLER.

