Eskişehir Mahmudiye'de Jandarma Operasyonu: 27 Plakasız ve Ruhsatsız Motosiklet Ele Geçirildi
Operasyon ve Gözaltılar
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 27 motosiklet ele geçirildi ve 27 şüpheli gözaltına alındı.
Ele Geçirilen Araçların Durumu
Operasyonda ele geçirilen motosikletlerden 2'sinin şase numarasının kazındığı, 25'inin ise plakasız ve ruhsatsız olduğu tespit edildi.
Soruşturma
Şüpheliler hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "resmi belgeyi bozmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.