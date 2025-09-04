Eskişehir Mahmudiye'de Jandarma Operasyonu: 27 Plakasız ve Ruhsatsız Motosiklet Ele Geçirildi

Operasyon ve Gözaltılar

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 27 motosiklet ele geçirildi ve 27 şüpheli gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Araçların Durumu

Operasyonda ele geçirilen motosikletlerden 2'sinin şase numarasının kazındığı, 25'inin ise plakasız ve ruhsatsız olduğu tespit edildi.

Soruşturma

Şüpheliler hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "resmi belgeyi bozmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.