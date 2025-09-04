DOLAR
Eskişehir Mahmudiye'de Jandarma Operasyonu: 27 Plakasız ve Ruhsatsız Motosiklet Ele Geçirildi

Eskişehir Mahmudiye'de İl Jandarma Komutanlığı operasyonunda 27 motosiklet ele geçirildi; 2'sinin şase numarası kazındı, 25'i plakasız ve ruhsatsız.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:35
Operasyon ve Gözaltılar

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 27 motosiklet ele geçirildi ve 27 şüpheli gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Araçların Durumu

Operasyonda ele geçirilen motosikletlerden 2'sinin şase numarasının kazındığı, 25'inin ise plakasız ve ruhsatsız olduğu tespit edildi.

Soruşturma

Şüpheliler hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "resmi belgeyi bozmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.

