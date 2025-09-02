Eskişehir Odunpazarı'nda Müstakil Evden 1 Ton Çöp Çıkarıldı

Belediye ekipleri şikayet üzerine müdahale etti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki tek katlı müstakil evden belediye ekiplerince 1 ton çöp çıkarıldı. Olay, Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı adresinde gerçekleşti.

Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen istek ve şikayetler üzerine söz konusu ev kontrol edildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Temizlik ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, polis ve zabıta ekipleriyle birlikte eve girerek temizlik çalışması başlattı.

Evden çıkarılan atıklar belediyeye ait atık toplama merkezine taşındı.

Temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, evde ve bahçesinde kapsamlı dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

