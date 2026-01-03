DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.849.784,58 0,17%

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Davranışsal Bağımlılıklar Polikliniği açıldı

Eskişehir Şehir Hastanesi Davranışsal Bağımlılıklar Polikliniği 1 Ocak 2026'da açıldı. Dr. Nihal Türkel, kumar, internet, oyun ve diğer davranışsal bağımlılıklar için uzun süreli psikoterapi planladıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:18
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:23
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Davranışsal Bağımlılıklar Polikliniği açıldı

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Davranışsal Bağımlılıklar Polikliniği açıldı

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yeni açılan Davranışsal Bağımlılıklar Polikliniği, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla hizmete başladı. Poliklinikte görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Nihal Türkel, davranışsal bağımlılıklar konusunda bilgilendirmede bulundu ve polikliniğin hizmet hedeflerini aktardı.

Polikliniğin amacı ve kapsamı

Dr. Nihal Türkel, "Kumar, internet, sosyal medya, oyun, alışveriş ve sürekli yeme ’davranışsal bağımlılık’ kategorisinde yeni yeni değerlendirilmeye başlanmış bir alan. Aynı zamanda, önümüzdeki yıllarda psikiyatri literatüründe daha fazla araştırmaya açık bir alan. Ancak bu yeni olmasına karşın toplumda sıklığı da o derecede artmış bir durumda" dedi.

Uzun süreli psikoterapi hedefi

Dr. Türkel, polikliniğin tedavi yaklaşımına ilişkin şunları belirtti: "Yakın dönemde psikiyatrik bir hastalık sınıfına girmeye başladı. İnsanların mesleki ve sosyal hayatını bozacak derecede kumar oynama/arama davranışı bir bağımlılık sınıfına girer. Kumar bağımlılığının ana mekanizması dopamin sistemi üzerinden çalışan ödül haz mekanizmasına dayalıdır. Bu konuda belirgin bir farmakolojik tedavi bulunmamakla birlikte, psikoterapinin etkili olduğu gözlenmiştir. Zaten biz de Davranışsal Bağımlılık Polikliniğimizde uzun süreli takiplerle hastalarımıza psikoterapi hizmeti sunmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Oyun bağımlılığına bakış

Oyun oynama konusunda değerlendirmelerde bulunan Dr. Türkel, "Aslında oyun oynama 1960’lardan beri bilgisayarların gelişmesiyle başlamakla birlikte, son yıllarda konsol oyunlarındaki yükselişle arttı. Oyun oynamak tek başına zararlı bir alışkanlık değil, hatta pek çok açıdan kişinin dikkat süresinin gelişimi ve strateji geliştirme adına faydaları da olan bir şey. Ancak oyun oynama davranışı ve buna yönelik arayış süresi kişinin işlevselliğini bozacak noktaya geldiyse diyoruz ki, artık bu bir bağımlılık" dedi.

Poliklinik, davranışsal bağımlılıklara yönelik tanı, izlem ve uzun dönem psikoterapi hizmetleri sunmayı hedefliyor.

PSİKİYATRİ UZMANI DR. NİHAL TÜRKEL.

PSİKİYATRİ UZMANI DR. NİHAL TÜRKEL.

PSİKİYATRİ UZMANI DR. NİHAL TÜRKEL.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 'Change Araç' Operasyonu: 18 Şüpheli, 1 milyar 180 milyon lira İşlem Hacmi
2
İstanbul'da Lodos: İDO ve Şehir Hatları Seferleri İptal
3
Kocaeli'de 2025'te 6.840 Kişiye İlk Yardım Eğitimi, 805 Sertifikalı Katılımcı
4
Gümüşhane'de Karla Mücadele: Vali Aydın Baruş Sahada
5
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Davranışsal Bağımlılıklar Polikliniği açıldı
6
Kayseri'de En Soğuk Nokta Pazarsu Köyü: -31,4°C
7
Beylikdüzü ve Avcılar’da Sokak Aydınlatmaları Günlerdir Arızalı — Boğaziçi Elektrik Yetişemiyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları