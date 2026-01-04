Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Nörolojide İleri Tedavi İmkanları

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde nöroloji hastalarına ileri tedavi imkanları

Eskişehir Şehir Hastanesi, nöroloji alanında sunduğu ileri tedavi seçenekleriyle öne çıkıyor. Göz kararması şikayetiyle başvuran hastalardan 19 yaşındaki Cengizhan Duymaz, aldığı tedavi sonrası görmesinde düzelme olduğunu belirtti.

Klinik yapısı ve uzman kadro

Dr. Ahmet Onur Keskin, hastanede sunulan hizmetlerle ilgili olarak şunları aktardı: "Bizim kliniğimiz yaklaşık 2 buçuk seneden beri eğitim kliniği vasfında. Şu an burada ben dahil 4 öğretim üyesiyiz, 6 uzman ve 11 asistan hekim var. Normal, ikinci basamak hastanelerden farklı olarak özel dal polikliniklerimiz bulunuyor. Multipl Skleroz (MS), Parkinson, Nöromüsküler ve uyku polikliniklerimiz var. Demans hastaları için ayrıntılı tetkikler yapabiliyoruz. Artık biraz daha farklı işlemlerin yapıldığı bir klinik haline geldik. Video EEG’miz var. Bu bölgedeki en büyük uyku laboratuvarı hastanemizde bulunuyor. Tüm bu hastalıkların tedavilerini düzenleyebiliyoruz. Mesela ileri epilepsi cerrahisi, VNS dediğimiz epilepsi pili tedavisi yapılabiliyor. Yine ileri Parkinson tedavileri hastanemizde yürütülebiliyor".

Plazmaferez uygulaması ve bölgesel hasta yoğunluğu

Dr. Keskin, plazmaferez uygulamasına değinerek: "Bu hastamıza da plazmaferez tedavisi yaptık. Plazmaferez, her birimde yapılan bir tedavi değil. Özellikle MS hastalığının atak döneminde çok etkili olduğunu bildiğimiz bir tedavi. Bu açıdan, artık kliniğimiz ileri tedavilerin düzenlenebildiği ve hasta memnuniyetinin yüksek olduğu bir klinik haline geldi. Afyon, Bilecik ve zaman zaman Ankara gibi çevre illerden bile hastalarımız bizi tercih edip tedavi olmak için hastanemize başvuruyorlar" şeklinde konuştu.

Hastanın deneyimi

Yaklaşık 2 hafta önce başvurduğunu belirten Cengizhan Duymaz, tedavi sürecini şu sözlerle anlattı: "Gözümde kararma olduğu için buraya geldim. İlk günden yatışımı verdiler, ondan sonra tedavi süreci başladı. Yaklaşık 2 haftadır buradayım ve güzel gelişmeler oluyor. Gözüm yavaş yavaş görmeye başladı. Sağ olsun, doktorlar da bana yardımcı oluyor. Bence şu an burası bir özel hastaneden katlarca daha iyi."

Hastanenin sunduğu ileri epilepsi cerrahisi, VNS (epilepsi pili), ileri Parkinson tedavileri, Video EEG ve bölgedeki en büyük uyku laboratuvarı gibi hizmetler, kurumun nöroloji alanındaki iddiasını güçlendiriyor.

