Eskişehir Sivrihisar'da 'Cumhuriyet Fotoğrafı' ile 102. yıl coşkusu

Etkinlik ve gösteriler

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, cumhuriyetin ilanının 102'nci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen Cumhuriyet Fotoğrafı etkinliği, Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Organizasyon, 11'incisi düzenlenen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, içinde 5 yaşındaki torunu Pars Şener'in de yer aldığı Husky A1-B tipi çift kişilik uçağıyla gösteri uçuşu yaptı.

Hilal ve yıldız görüntüsü

Öztürk'ün uçuşunun ardından, ellerinde Türk bayrakları bulunan Eskişehir ve çevre illerden gelen yüzlerce katılımcı, tesisin apronunda bir araya gelerek hilal ve yıldız görüntüsü oluşturdu.

Ortaya çıkarılan Türk bayrağının yıldızını ise Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Yeni Menekşe adlı uçağıyla oluşturdu. Etkinlik, havadan dronla görüntülendi.

Katılımcı görüşleri ve kapanış

Semin Öztürk Şener, gazetecilere cumhuriyetin 102'nci yılını kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını söyledi. Cumhuriyet Fotoğrafı etkinliğinin geleneksel hale geldiğini dile getiren Şener, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Organizasyon, Şener'in gösteri uçuşu, imza programı ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, cumhuriyetin ilanının 102'nci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle "Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliği düzenlendi. Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan, Eskişehir ve çevre illerden gelen yüzlerce katılımcı, tesisin apronunda hilal ve yıldız görüntüsü oluşturmak için dizildi.