Siirt’te Asfalt Hamlesi: Vali Kızılkaya Bir Yılda 111 km Ekleyerek Rekor Kırdı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, ilde cumhuriyet tarihi boyunca yapılan 107 kilometrelik bitümlü sıcak karışımlı (BSK) yol ağını bir yılda 111 kilometre ekleyerek ikiye katladı. Bu girişim, köy ve yaylalara dönüşü hızlandırdı; arıcılık ve hayvancılık başta olmak üzere üretimde önemli artışlar sağlandı.

Ulaşımın üretime ve yaşam kalitesine etkisi

Toplam yol ağı 1.908 kilometre olan Siirt'te, Kızılkaya göreve başladıktan sonra şehir ulaşım ağı güçlendirildi. Güçlenen yol ağı ve sağlanan huzur ortamı sayesinde vatandaşlar köylerine ve yaylalarına dönüyor; üretim ve ekonomik faaliyetlerde canlanma yaşanıyor.

Vali Kızılkaya, tarım ve hayvancılığın Siirt için hayati olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: 'Bu yapmış olduğumuz yol çalışmalarıyla birlikte baktığımızda ciddi bir rahatlama oldu. Özelikle göçerlerimizin sürülerini ulaştırmada, arıcılarımızın yaylalara ulaşmasında çok büyük faydalar oldu.' Kızılkaya ayrıca Çemikari Yaylası'ndaki 35 kilometrelik yol çalışmasını ve Doğan köyüne doğru tamamlanacak 10 kilometre ile oluşacak 45 kilometrelik aksın bölgeyi canlandıracağını söyledi.

Projeler: Özel ekip ve iş makineleri üreticinin emrinde

Vali Kızılkaya, İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yürütülecek proje kapsamında oluşturulacak özel ekiplerin iş makineleriyle üreticilerin hizmetine sunulacağını açıkladı. Proje, özellikle bağ yolları ve üretim yolları gibi kritik altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak ve asfalt ağı olmadığı noktalarda basit mekanizmalarla geliştirme çalışmaları yapacak.

Kırsal yatırımların somut sonuçları

Yol ve hizmet yatırımlarının sonuçları üretimde açıkça görülüyor. Kızılkaya, 2023'te göreve başladıklarında kovan sayısının 184 bin olduğunu, bugün ise bunun 285 bin'e yükseldiğini belirtti. Bal üretiminde Türkiye sıralamasının 8'inci'likten 5'inci'liğe, kovan sayısında ise 13'lerden 7'inci'liğe çıktığını aktardı. Küçükbaş hayvan sayısının da 1.100.000'lerden 1.500.000'lere doğru arttığını ifade etti.

Turizm talebinin de arttığını vurgulayan Kızılkaya, Siirt'in gastronomisi ve coğrafyasıyla keşfedilmeye değer bir destinasyon olduğunu belirtti: 'Gelın Siirt'i keşfedin.'

Hedefler ve rakamlar

Vali Kızılkaya, bu yıl 111 kilometre asfalt yaptıklarını, geçmişte yapılan 107 kilometre ile birlikte toplam asfalt miktarının 220'lere yaklaştığını söyledi. Yıl içinde 164 ton asfalt döküldüğünü de belirten Kızılkaya, hedeflerinin ildeki tüm yolları bitümlü sıcak karışım asfalt ile dönüştürmek olduğunu paylaştı.

Konuşmasını 'Cumhurbaşkanımız bize her zaman şunu söyler; "Yol medeniyettir."' sözleriyle bitiren Kızılkaya, geçmiş dönemde yapılan 107 kilometre asfaltın bir sene içinde kendi dönemlerinde yaklaşık 110-111 kilometreye yakın bir ilaveyle yakalandığını ve bu başarının bir rekor olduğunu ifade etti. Önümüzdeki yıllarda bozuk yollar, ana yollar, grup yolları ve köy yollarının tamamlanmasıyla ilin kalkınmasına katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.

