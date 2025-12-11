DOLAR
Güzeldere'de Karla Kaplı Yamaçlarda Dağ Keçileri Görüntülendi

Yüksekova kara yolu Güzeldere bölgesinin karlı yamaçlarında dağ keçileri görüntülendi; vatandaşlar kaydetti, doğal yaşamın korunması çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:00
Yüksekova kara yolu, Güzeldere Geçidi

Yüksekova kara yolu üzerinde zorlu coğrafyasıyla bilinen Güzeldere bölgesinin karlı yamaçlarında dağ keçileri görüntülendi.

Van ve Hakkari'yi birbirine bağlayan güzergahta seyreden vatandaşlar, Güzeldere Geçidi'nin yüksek kesimlerinde hareketlilik fark etti.

Karla kaplı yamaçlarda gezen dağ keçisi sürüsünü gören vatandaşlar hemen cep telefonlarına sarılarak sürüyü görüntüledi. Soğuk havaya rağmen yiyecek arayışlarını sürdüren ve ustalıkla tırmanan keçiler, yoldan geçen araçların kısa süreli durmasına neden oldu.

Çekilen görüntülerde, keçilerin karlı ve dik yamaçlarda çevik hareketleri, doğal yaşamın zorlu koşullara nasıl adapte olduğunu gözler önüne serdi. Keçilerin bir süre sonra gözden kaybolmasıyla sürücüler yollarına devam etti.

Bölgenin zengin biyoçeşitliliğine dikkat çeken duyarlı vatandaşlar, bu tür manzaraların korunması gerektiğini vurguladı ve şunları dile getirdi: "Doğamızın en değerli parçaları olan dağ keçileri koruma altında. Bu zorlu kış şartlarında onların yaşam alanlarına saygı göstermek, gürültü ve rahatsız edici hareketlerden kaçınmak her vatandaşın sorumluluğundadır. Onlar, bu coğrafyanın bize emanetidir. Lütfen bu nadide canlılara karşı duyarlı olalım ve onları rahatsız etmeyelim"

