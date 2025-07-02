İBB'nin Maaş Promosyonu İhalesine Sendikalardan Sert Tepki

İBB İşçileri Eylemde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çatısı altında çalışan işçiler, maaş promosyonu ihalesinin şeffaf yürütülmediği gerekçesiyle Saraçhane'deki İBB Başkanlık binası önünde toplandı.

Sendikaların Ortak Tepkisi

Hizmet-İş, Bem-Bir-Sen, Tes-İş, Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel-Sen, Türk Yerel Hizmet-Sen ve Mühendis Tek-Sen üyesi işçiler, "İBB uyuma, emekçine sahip çık", "Banka değil, emekçiler kazansın" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları ile seslerini yükseltti. Eylemde, "Promosyon ihalesi iptal edilsin, süreç şeffaf yürütülsün" pankartı açıldı.

Akto: Süreçten Hiç Bilgi Verilmedi

Bütün sendikaların adına basın açıklaması yapan Tüm Bel-Sen Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Şah Akto, emekçilerin yaşam koşullarının her geçen gün zorlaştığını vurgulayarak, maaş promosyonlarının ihtiyaçlarının bir kısmını karşıladığını ifade etti. İBB’nin, İETT ve İSKİ ile birlikte yürüttüğü promosyon ihale sürecinin, rekabet koşullarını zayıflattığını belirtti.

Şeffaflık Eksikliği Gündemde

Akto, ihale sürecinde aleniyet ve şeffaflık ilkelerinin göz ardı edildiğini, çalışanların hangi bankalara davet yazısı gönderildiği gibi bilgilere ulaşamadıklarını dile getirdi. İhale şartnamesinin detayları ve davet mektuplarının, ihalenin yapılmasından 4 gün sonra İBB’nin web sitesinde yayımlandığına dikkat çekti.

İhale Süreci İptal Edilmelidir

Ayrıca Akto, ihale komisyon kararının tüm yetkili sendikaların itirazına rağmen yalnızca oy birliği ile alındığı yönündeki algının kamuoyunu yanıltma çabası olduğunu sözlerine ekledi. “İBB yetkilileri, promosyon ihalesini derhal iptal etmeli” diyen Akto, yeni ihale sürecinin tüm çalışanların katılımıyla, şeffaf ve rekabet koşullarını sağlayacak şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işçilerinin üyesi olduğu birçok sendika, İBB'nin maaş promosyonu ihalesinin şeffaf yürütülmediği gerekçesiyle eylem yaptı. Tüm Bel-Sen Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Şah Akto, bütün sendikalar adına basın açıklamasını okudu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işçilerinin üyesi olduğu birçok sendika, İBB'nin maaş promosyonu ihalesinin şeffaf yürütülmediği gerekçesiyle eylem yaptı. Tüm Bel-Sen Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Şah Akto, bütün sendikalar adına basın açıklamasını okudu.