Kırıkkale'de Bahadır Kimya Fabrikasında Yangın: Enkazın Hava Görüntüleri

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde madeni yağ üretimi yapan Bahadır Kimya Fabrikasında çıkan yangının ardından fabrikanın enkaza dönen son hali havadan görüntülendi. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgede soğutma çalışması yürüttü.

Yangın ve Tahliye

Fabrika dün öğle saatlerinde alev aldı. Olay sırasında sahada bulunan 70 işçi, herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 saatlik yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Müdahale ve Görevdeki Ekipler

AFAD koordinasyonunda yürütülen müdahalede, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile çevre illerden gelen takviye ekiplerin de aralarında bulunduğu toplam 262 personel ve 52 araç görev yaptı. Kırıkkale Belediyesi ve İl Özel İdare ekipleri de enkaz alanlarında destek sağladı.

Vali Mehmet Makas, gece boyunca süren söndürme ve soğutma çalışmalarını olay yerinde takip etti. Belediye Başkanı Ahmet Önal ise yangın bölgesine gelerek Fen İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı.

Güvenlik Önlemleri ve Hava Görüntüleri

Bölgede güvenliği sağlamak amacıyla çok sayıda emniyet ve jandarma ekibi görevlendirildi. Ekipler, trafik akışını kontrol altında tutarken vatandaşların tehlikeli bölgelere yaklaşmasına izin vermedi.

Gün ağarınca çekilen havadan görüntülerde fabrikanın büyük bölümü enkaza dönmüş olduğu; çatının büyük bir kısmının çöktüğü, depo ve üretim alanlarının tamamen yandığı net şekilde görüldü. Görüntüler, üretim tesislerinin kullanılamaz hale geldiğini ortaya koydu.

Hasar ve İlerleyen Süreç

Yangın nedeniyle ciddi hasar gören fabrikanın tam sigorta ve kasko güvencesi bulunduğu belirtildi. Hasar tespitlerinin ardından, üretim faaliyetlerinin yeniden başlayabilmesi için ilgili kurumlar tarafından destek sağlanacağı ifade edildi.

