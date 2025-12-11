Sazlıdere Köprüsü kuleleri tamamlanıyor — İstanbul trafiğine nefes

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Nakkaş kesimi ve Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsü olarak gösterilen Sazlıdere Köprüsünün inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Köprünün kule inşaatı sona yaklaşırken, son durum havadan çekilen görüntülerle kaydedildi.

Proje detayları

Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere Köprüsü'nün ayakları 170 metreyi aştı. Başakşehir, Kayaşehir ve Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak köprü ile Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Nakkaş kesiminin viyadükleri birlikte hızla yükseliyor. Bölgedeki hafriyat kamyonları ve kepçeler, yolun geçeceği hattı aralıksız çalışmayla hazırlıyor.

Köprünün ana açıklığı 440 metre, sağ ve sol yan açıklıkları ise 210 metre olarak planlanmış; böylece orta açıklıklarla birlikte köprünün uzunluğu 860 metreye ulaşıyor. Yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam uzunluk ise 1.618 metre olacak. Projede kullanılan eğik askı halat miktarı 136, ankraj sayısı ise 272 olarak hesaplandı.

Köprü, trafiğe 2x4 şeritli olarak hizmet verecek ve platform genişliği 46 metre olarak tasarlandı. Diamond geometrisiyle dikkat çeken kuleler 196 metre yüksekliğe ulaşacak; bu yükseklikle Sazlıdere Köprüsü, tamamlandığında Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden daha yüksek olacak ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden sonra İstanbul'un en yüksek ikinci köprüsü unvanını alacak.

Köprünün ayaklarının en üst kısmında inşaat çalışmalarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü logoları yer alıyor. Proje yetkilileri, köprünün ve bağlantı yollarının tamamlanmasıyla İstanbul'un trafik sorununun hafiflemesinin beklendiğini bildiriyor.

Bölgeye etkisi

Arnavutköy'de 2008 yılından beri emlak danışmanlığı yapan Serkan Temur, bölgenin değişimini şu sözlerle özetledi: "Arnavutköy havalimanı yapılmadan önce kırsalda kalan bir ilçemizdi. Yapılan havalimanı ile birlikte yeni projelerle bölge adeta bir cazibe merkezi haline geldi. İstanbul’un artan trafik yoğunluğunu almak için Arnavutköy avantajlı bir ilçemizdir."

Temur, projelerin birbirine entegre olduğunu belirterek, "Kanal İstanbul, havalimanı, köprüler veya viyadükler farklı bir proje değil aslında. 2011 yılında hayata geçirilen birbirine entegre projelerdir bunlar. Bunların hepsi bir bütünün parçaları olarak yavaş yavaş hayata geçiriliyor. Arnavutköy kırsal bir bölge iken şuanda cazibe merkezi haline geldi" dedi.

Sonuç olarak, Sazlıdere Köprüsü ve bağlantı yollarının tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım altyapısının güçlenmesi ve İstanbul trafiğinde rahatlama sağlanması hedefleniyor.

