ESO Kasım Meclis Toplantısı: Bütçe ve Oda Faaliyetleri Değerlendirildi

Eskişehir Sanayi Odası'nın Kasım ayı Meclis Toplantısı, ESO Hizmet Binası Meclis Salonu'nda yapıldı; bütçe raporları, gelir-gider hesapları ve oda faaliyetleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:06
ESO Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Kasım ayı Meclis Toplantısı, ESO Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantı Gündemi ve Değerlendirmeler

Toplantı, ESO Meclis Başkanı Süha Özbay başkanlığında başladı. İlk olarak geçen toplantıya ait kararlar okunup onaylandı.

Ardından muhasebeyle ilgili belgeler, bütçe izleme raporu ve gelir-gider hesapları sunularak değerlendirildi.

Toplantı boyunca oda faaliyetleri hakkında bilgiler verildi, ekonomik konular görüşüldü ve katılımcıların öneri ve dilekleri paylaşılarak program sona erdi.

