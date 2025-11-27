ESO Kasım Meclis Toplantısı: Bütçe ve Oda Faaliyetleri Değerlendirildi

ESO Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Kasım ayı Meclis Toplantısı, ESO Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantı Gündemi ve Değerlendirmeler
Toplantı, ESO Meclis Başkanı Süha Özbay başkanlığında başladı. İlk olarak geçen toplantıya ait kararlar okunup onaylandı.
Ardından muhasebeyle ilgili belgeler, bütçe izleme raporu ve gelir-gider hesapları sunularak değerlendirildi.
Toplantı boyunca oda faaliyetleri hakkında bilgiler verildi, ekonomik konular görüşüldü ve katılımcıların öneri ve dilekleri paylaşılarak program sona erdi.
