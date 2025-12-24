DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,7 -0,02%
ALTIN
6.191,72 -0,17%
BITCOIN
3.733.201,23 0,92%

ESOGÜ'de El İşi ve El Sanatları Sergisi: Kanserli Çocuklara Destek

ESOGÜ'de açılan El İşi ve El Sanatları Sergisi, 24-25 Aralık tarihlerinde kanserli çocuklar yararına gelir sağlayacak.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 13:09
ESOGÜ'de El İşi ve El Sanatları Sergisi: Kanserli Çocuklara Destek

ESOGÜ'de El İşi ve El Sanatları Sergisi: Kanserli Çocuklara Destek

Açılış ve amaç

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi gelirleri, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Servisinde tedavi gören çocukların ihtiyaçları için kullanılmak üzere düzenlenen El İşi ve El Sanatları Sergisinin açılışı yapıldı. Sergi, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde ziyaret edilebilecek.

Katılımcılar ve destekçiler

Açılışa Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy (Başhekim), Prof. Dr. Pınar Yıldız (Başhekim Yardımcısı), Prof. Dr. Zeynep Canan Özdemir (Çocuk Hematolojisi-Onkolojisi Öğretim Üyesi), hastane yönetimi, bölüm çalışanları, hasta yakınları ve hastane öğretmenleri katıldı. Sergiye ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, doktorlar, sağlık çalışanları ve gönüllü vatandaşlar eserleriyle katkı sundu.

Dayanışma ve hedefler

Prof. Dr. Zeynep Canan Özdemir, sergiyle ilgili yaptığı açıklamada hastanede kurulan el sanatları atölyesinde ekip olarak el emeği ürünler ortaya koyduklarını, annelerin ve dışarıdan destek verenlerin katkısının olduğunu belirtti. Özdemir, serginin amacını şu sözlerle anlattı: "Yeni yılı umutla beklediğimiz bu günlerde umudu ve dayanışmayı çoğaltmak için bu sergiyi düzenledik. Tabii ki kanserli çocuklar yararına etkinlik bu. Gelirleri oraya gidecek."

Özdemir, sergiden elde edilecek gelirle bilgisayarı olmayan bir çocuğa bilgisayar sözü verildiğini ve satışlardan elde edilecek gelirlerin çocukların ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacağını vurguladı. "Her eser, her bir çocuğa umut ve ailelerine destek olmak, onların yalnız olmadığını hissettirmek için hazırlandı. Ben çok mutluyum, gururluyum. Gerçekten çok büyük bir dayanışma sergiledi," dedi.

AÇILIŞA ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMİ PROF....

AÇILIŞA ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMİ PROF. DR. HALUK HÜSEYİN GÜRSOY, BAŞHEKİM YARDIMCISI PROF. DR. PINAR YILDIZ , ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK HEMATOLOJİSİ-ONKOLOJİSİ BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ZEYNEP CANAN ÖZDEMİR, HASTANE YÖNETİMİ VE BÖLÜM ÇALIŞANLARI İLE HASTA YAKINLARI HASTANE ÖĞRETMENLERİ KATILDI.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GELİRİ ÇOCUK...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de 12. Living Lab İnovasyon Ödülleri Sahiplerini Buldu
2
Ortaca'da Yılın Son Sabah Namazı Akkuyu Mahalle Camii'nde
3
Arnavutköy'de Kariyer ve İstihdam Fuarı başlıyor — 26-27 Aralık 2025, 80'den fazla firma
4
Manisa'da Aileyi Güçlendirme Toplantısı — Vali Vahdettin Özkan Başkanlığında
5
ESOGÜ'de El İşi ve El Sanatları Sergisi: Kanserli Çocuklara Destek
6
Kütahya'da Brezilya'dan Gelen İthal Gebe Düveler Sağlık Kontrolünden Geçti

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor