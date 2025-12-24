ESOGÜ'de El İşi ve El Sanatları Sergisi: Kanserli Çocuklara Destek

Açılış ve amaç

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi gelirleri, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Servisinde tedavi gören çocukların ihtiyaçları için kullanılmak üzere düzenlenen El İşi ve El Sanatları Sergisinin açılışı yapıldı. Sergi, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde ziyaret edilebilecek.

Katılımcılar ve destekçiler

Açılışa Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy (Başhekim), Prof. Dr. Pınar Yıldız (Başhekim Yardımcısı), Prof. Dr. Zeynep Canan Özdemir (Çocuk Hematolojisi-Onkolojisi Öğretim Üyesi), hastane yönetimi, bölüm çalışanları, hasta yakınları ve hastane öğretmenleri katıldı. Sergiye ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, doktorlar, sağlık çalışanları ve gönüllü vatandaşlar eserleriyle katkı sundu.

Dayanışma ve hedefler

Prof. Dr. Zeynep Canan Özdemir, sergiyle ilgili yaptığı açıklamada hastanede kurulan el sanatları atölyesinde ekip olarak el emeği ürünler ortaya koyduklarını, annelerin ve dışarıdan destek verenlerin katkısının olduğunu belirtti. Özdemir, serginin amacını şu sözlerle anlattı: "Yeni yılı umutla beklediğimiz bu günlerde umudu ve dayanışmayı çoğaltmak için bu sergiyi düzenledik. Tabii ki kanserli çocuklar yararına etkinlik bu. Gelirleri oraya gidecek."

Özdemir, sergiden elde edilecek gelirle bilgisayarı olmayan bir çocuğa bilgisayar sözü verildiğini ve satışlardan elde edilecek gelirlerin çocukların ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacağını vurguladı. "Her eser, her bir çocuğa umut ve ailelerine destek olmak, onların yalnız olmadığını hissettirmek için hazırlandı. Ben çok mutluyum, gururluyum. Gerçekten çok büyük bir dayanışma sergiledi," dedi.

