ESOGÜ Hastanesi'nde 'Bebek Dostu Hastane Eğitimi' — Emzirme ve Yenidoğan Bakımı

ESOGÜ Hastanesi'nde 'Bebek Dostu Hastane Eğitimi' Verildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen 'Bebek Dostu Hastane Eğitimi' programı, emzirme ve yenidoğan bakımı konularında kapsamlı bilgilendirme sağladı.

Program ve Açılış

Eğitimi planlayan Eğitim Hemşiresi Emine Çetin Atay ile Hastane Sağlık Hizmetleri Müdür Yardımcısı Nihal Baysal'ın katılımıyla gerçekleştirilen programın açılışında, ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özge Aydemir emzirme değerlendirmesi hakkında bilgilendirme yaptı.

Uzmanlardan Konu Başlıkları

Prof. Dr. Melih Velipaşaoğlu danışmanlık becerileri ve memelerle ilgili sorunları; Prof. Dr. Meltem Dinleyici anne sütünün önemini anlattı.

Hemşire Esra Batur emzirme öyküsünün alınması ve bebek dostu uygulamaları; Prof. Dr. Özge Sürmeli Onay özel durumlarda beslenme konularında bilgi verdi.

Doç. Dr. Gonca Kılıç Yıldırım mama kodunu; Uzm. Hemşire Ezgi Ayvaz emzirilemeyen bebeklerde süt sağma ve kanguru bakımını ele aldı.

Hemşire Aysel Bayraktar emzirmenin nasıl olduğu, emzirmeyi destekleyen uygulamalar ve anne sağlığı; Ebe Günay Nazlı gebelik ve emzirmede annelere sürekli destek; Ebe İrem Rahmi doğum süreci ve emzirme; Hemşire Hülya Kalkan ise emzirilen bebeğin izlenmesi konularında bilgilendirmede bulundu.

