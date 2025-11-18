ESOGÜ Hemşirelik Öğrencilerinden Huzurevinde Yaşlılara Motor Beceri Etkinliği

Halis Toprak Huzurevi'nde el-kol-göz koordinasyonuna yönelik atölye

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hemşirelik Bölümü öğrencileri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Halis Toprak Huzurevinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, huzurevindeki yaşlı bireylerin el-kol-göz koordinasyonu ve ince motor becerilerini desteklemeye yönelik aktiviteler düzenledi. Uygulamalar, katılımcıların günlük yaşam becerilerini güçlendirmeyi hedefledi.

Organizasyonda emeği geçen öğrencilerin çalışmasının, huzurevi sakinlerinin stres düzeyini azaltma ve sosyal katılımını artırma noktasında önemli katkı sağladığı belirtildi.

Etkinlik hem öğrencilere pratik deneyim kazandırdı hem de yaşlılarla kuşaklar arası etkileşimi güçlendirdi.

