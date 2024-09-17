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ETA Üyesine 85 Yıl Hapis Cezası

Bask bölgesinin bağımsızlığı için terör eylemleri düzenleyen ETA üyesi Ana Belen Egües, 85 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 15:44
ETA Üyesine 85 Yıl Hapis Cezası

ETA Üyesi 85 Yıl Hapis Cezası Aldı

İspanya'nın kuzeyindeki Bask özerk bölgesinin bağımsızlığı amacıyla 1958-2018 yılları arasında terör eylemleri gerçekleştiren ETA örgütünün üyesi Ana Belen Egües, kabul ettiği bir terör saldırısından dolayı 85 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme Kararı

Bask bölgesinde gerçekleştirdiği terör saldırıları nedeniyle yargılanan Egües, 8 Ağustos 2000 tarihinde Madrid'de düzenlenen ve 11 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıyla ilgili olarak Ulusal Mahkeme'de yargılandı. Savcılık, Egües için 121 yıl hapis cezası talebinde bulunmuştu.

Önceki Ceza Kayıtları

Ana Belen Egües, Ocak 2000'de Yarbay Pedro Antonio Blanco'yu öldürmekten dolayı 2014 yılında 126 yıl hapis cezası almıştı. Ayrıca, 6 Kasım 2001 tarihinde Madrid'de Bilimsel Politika Genel Sekreteri Juan Junquera'ya yönelik bombalı saldırıdan dolayı da ceza almıştır.

ETA'nın Tarihçesi

ETA, İspanya'da 60 yıl süresince 850'den fazla kişinin ölümüne ve 3 bin kişinin yaralanmasına neden oldu. Nisan 2017'de silahlarını bıraktıktan sonra, 3 Mayıs 2018'de kendini feshetti. Ancak şu an itibarıyla 136 üyesi, Bask ve Navarra bölgelerindeki cezaevlerinde tutulmaktadır.

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